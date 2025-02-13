"الدولارات المزيفة".. سقوط عصابة ترويج العملات عبر الإنترنت

كتب -علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في الإيقاع بشخصين تخصصا في تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين سيارة مستأجرة لتنفيذ نشاطهما غير المشروع.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن تورط المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، في تزييف العملات الأجنبية وترويجها إلكترونيًا مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفتهم قوة أمنية أثناء وجودهما في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من العملات الأجنبية المقلدة، وأقرّا خلال التحقيقات بنشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.