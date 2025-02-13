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الداخلية تضبط تاجر ألعاب نارية بحوزته 11 ألف قطعة بالدقهلية

12:06 م الخميس 13 فبراير 2025

ضبط متهم- أرشيفية

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كتب - علاء عمران:
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية وترويجها، وذلك في إطار جهودها لمكافحة هذه الظاهرة غير القانونية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالألعاب النارية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 11,749 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم حيازة وترويج الألعاب النارية حفاظًا على الأمن العام.

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وزارة الداخلية تاجر ألعاب نارية الدقهلية
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