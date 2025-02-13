استخراج بدل فاقد رخصة القيادة أونلاين

كتب- صابر المحلاوي:

يفقد الكثير من قائدي السيارات رخصة القيادة الخاصة بهم، وهو ما يوجب عليهم استخراج بدل فاقد لتجنب الغرامات القانونية.

في هذا التقرير، نستعرض الخطوات والشروط والرسوم الخاصة بإصدار بدل فاقد لرخصة القيادة، بالإضافة إلى إمكانية استخراجها إلكترونيًا.

إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيًا

أتاحت وزارة الداخلية المصرية إمكانية استخراج بدل فاقد إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، بشرط أن يكون المستخدم قد أنشأ حسابًا مفعّلًا على الموقع.

خطوات استخراج بدل فاقد إلكترونيًا

-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية.

-اختيار خدمة "استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة".

-إدخال البيانات المطلوبة.

-دفع الرسوم إلكترونيًا.

-طباعة طلب استخراج بدل فاقد.

شروط استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

لكي يتمكن صاحب الرخصة من استخراج بدل فاقد، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

-أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول.

-سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة.

-تقديم طلب إلى قسم المرور التابع له.

-تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

-تقديم صورة من شهادة براءة الذمة المرورية.

-تقديم شهادة طبية تفيد باللياقة الصحية للقيادة.

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

-تقديم طلب رسمي إلى قسم المرور التابع له.

-تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

-تقديم شهادة براءة الذمة المرورية.

-تقديم شهادة طبية تثبت اللياقة الصحية للقيادة.

إرشادات هامة

-يجب تقديم طلب استخراج بدل فاقد خلال 30 يومًا من تاريخ فقدان الرخصة.

-في حالة فقدان الرخصة خارج مصر، يجب التوجه إلى السفارة أو القنصلية المصرية لتقديم الطلب.

-يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من الرخصة في مكان آمن، وتسجيل بياناتها على موقع وزارة الداخلية لتسهيل استخراج بدل فاقد في المستقبل.

خاتمة

-يعد استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إجراءً ضروريًا لتجنب الغرامات والمساءلة القانونية، سواء كان ذلك عبر الطرق التقليدية أو إلكترونيًا. لذا، من المهم معرفة الخطوات والشروط المطلوبة لضمان استكمال الإجراءات بسهولة ويسر.