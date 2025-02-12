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"خطفونا من التوكتوك".. تجديد حبس 5 متهمين باغتصاب فتاتين في الهرم

05:51 م الأربعاء 12 فبراير 2025

اغتصاب - تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، استمرار حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة اغتصاب فتاتين بعد اختطافهما من توك توك بمنطقة الهرم.

وواصلت النيابة العامة بالهرم التحقيق في اختطاف 5 شباب لفتاتين أجنبيتين وتناوب 3 منهم الاعتداء عليهما أعلى سطح عقار بمنطقة الهرم، حيث أجرت النيابة "عرضًا قانونيًا" للمتهمين من أجل بيان مدى تعرف الفتاتين عليهم، حيث وقف المتهمون بين عدد آخر من المتهمين في صف العرض القانوني وتعرفت عليهما الفتاتان.

وأشارت الفتاتان إلى أن هؤلاء هم من قاموا باقتيادهما تحت تهديد السلاح إلى أعلى سطح عقار بمنطقة الهرم بعد اختطافهما من توك توك فجرًا والتعدي بالضرب على شقيق إحداهما أثناء عودتهم من العمل في كافيه، "خطفونا من التوكتوك".

وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بعد عدة ساعات من البحث عنهم من خلال الأوصاف التي أدلت بها الفتاتان والتحريات وجمع المعلومات.

وقد شهدت منطقة الهرم جريمة بشعة بعد اختطاف 5 شباب مسلحين لفتاتين من توك توك فجرًا واقتيادهما أعلى سطح عقار والاعتداء عليهما جسديًا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم بإبلاغ فتاتين بتعرضهما للاختطاف والاعتداء الجسدي من 5 شباب بمنطقة الهرم، ووجّه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة فحص البلاغ لبيان ملابساته.

شكل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى أن الفتاتين المجني عليهما تحملان جنسية دولة أفريقية، وهما قريبتان، وإحداهما قاصر، وكانتا تستقلان توك توك الساعة الثالثة فجرًا برفقة شقيق إحداهما للعودة إلى المنزل، فاعترض طريقهما توك توك آخر ونزل منه 5 أشخاص تعدّوا بالضرب على شقيقهما، ففرّ هاربًا تاركًا الفتاتين.

أضافت التحريات، برئاسة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الجوهري، مفتش مباحث الهرم، أن المتهمين اصطحبوا الفتاتين أعلى سطح عقار وتناوبوا الاعتداء عليهما تحت تهديد السلاح، متسببين في فقدان القاصر عذريتها، ثم تركوهما وفرّوا هاربين.

توجهت الفتاتان إلى قسم الشرطة وأبلغتا بالواقعة، وقدمتا وصفًا للمتهمين، وتجري مباحث الجيزة فحصًا للواقعة.

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