براءة سائق نقل ذكي من تهمة التحرش بموظفة في مدينة نصر

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ببراءة سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي من تهمة التعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة أثناء استقلالها السيارة معه في مدينة نصر.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري هندي، قد أحالت السائق إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة خلال رحلة بسيارة مستأجرة عبر أحد تطبيقات النقل الذكي في مدينة نصر، شرق القاهرة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، فقد وُجهت إلى المتهم "م.ع" تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف.ا" أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.

وفي أقوالها أمام النيابة، أفادت المجني عليها بأنها استقلت السيارة من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وخلال الرحلة، فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها إلى الاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم فر هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، ووفقًا للتحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة. وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته في القضية رقم 3173 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.