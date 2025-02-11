خناقة شوارع في موقف الوراق

كتب - محمد شعبان:

شهد موقف سيارات (محور 26 يوليو - الوراق) مشاجرة طاحنة انتهت بسقوط مصاب.

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق العميد محمد الجيار إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بموقف سيارات المحور.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشاجرة تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها شخص على آخر بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح نافذ.

المصاب نقله المارة إلى مستشفى الوراق المركزي للعلاج وألقت الخدمات الأمنية القبض على الطرف الثاني، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف مدير قطاع الشمال.