"دي مش بنتي".. أب يكتب الفصل الأخير في حياة رضيعته بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

رضيعة حديثة الولادة رحلتها في الدنيا توقفت عند الأسبوع الرابع، رحلت عن عالمنا بسيناريو مأساوي بطولة أب تجرد من المشاعر الإنسانية.

بعد بلاغ نقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى، استدعى ضباط المباحث والدة الرضيعة لتروي كواليس صادمة بدأت مع ولادتها لفلذة كبدها ورفض زوجها تسجيلها بدعوى التشكيك في نسبها.

الأم حملت رضيعتها تتجول بين الشوارع حتى استقرت بمنزل طفلتين والدتها مقيدة الحرية على ذمة قضية. لم تكد تهنأ الأم بحل مشكلة المسكن حتى تلقت الطامة الكبرى، في أثناء لهو إحدى الشقيقتين بطفلتها سقطت منها على الأرض.

رأس الرضيعة لم تتحمل شدة الارتطام بالأرض فسالت الدماء من رأسها وفارقت الحياة، ورغم هرولة الأم إلى المستشفى لإنقاذها أخبرها طبيب الاستقبال بوفاتها.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.