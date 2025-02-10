إعلان

"دي مش بنتي".. أب يكتب الفصل الأخير في حياة رضيعته بإمبابة

05:56 م الإثنين 10 فبراير 2025

رضيعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

رضيعة حديثة الولادة رحلتها في الدنيا توقفت عند الأسبوع الرابع، رحلت عن عالمنا بسيناريو مأساوي بطولة أب تجرد من المشاعر الإنسانية.

بعد بلاغ نقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى، استدعى ضباط المباحث والدة الرضيعة لتروي كواليس صادمة بدأت مع ولادتها لفلذة كبدها ورفض زوجها تسجيلها بدعوى التشكيك في نسبها.

الأم حملت رضيعتها تتجول بين الشوارع حتى استقرت بمنزل طفلتين والدتها مقيدة الحرية على ذمة قضية. لم تكد تهنأ الأم بحل مشكلة المسكن حتى تلقت الطامة الكبرى، في أثناء لهو إحدى الشقيقتين بطفلتها سقطت منها على الأرض.

رأس الرضيعة لم تتحمل شدة الارتطام بالأرض فسالت الدماء من رأسها وفارقت الحياة، ورغم هرولة الأم إلى المستشفى لإنقاذها أخبرها طبيب الاستقبال بوفاتها.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رضيعة جثة إمبابة خلاف زوجين الجيزة التحريات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ما لم يأخذه بالسلاح لن يأخذه بالأموال".. نشطاء يتساءلون: ممن سيشتري ترامب غزة؟
عاجل| أول رد من إسرائيل على تأجيل حماس إطلاق سراح الأسرى
عاجل| تحذير وطلب من محافظ القاهرة بشأن مخالفات البناء وطلبات التصالح