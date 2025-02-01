ضبط 4 أطنان من الدقيق المهرب خلال حملات تموينية في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، تنفيذ حملات مكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم ضبط 4 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لأجهزة وزارة الداخلية لحماية حقوق المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.