كتب ـ صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وألزمت المتهم بأداء 200 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لصالح رجل أعمال، بعد أن نصب عليه المتهم واستولى منه على 2.5 كيلو ذهب غير مشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح له، إلا أنه امتنع عن السداد منذ 6 أشهر ورفض إعادة الذهب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل الواقعة، حيث أكدت تحريات المباحث صحة الاتهام وارتكاب المتهم نبيل مرزوق جريمة النصب والاستيلاء على الذهب المملوك للمجني عليه، بحجة توظيفه. وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 13516 جنح مدينة نصر أول.

خلال الجلسة، طلب دفاع المجني عليه ادعاءً مدنياً قبل المتهم بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع تقديم كافة المستندات التي تثبت إدانة المتهم، بينما طالب دفاع المتهم ببراءته.

وذكر المحامي شريف حافظ في بلاغه للنائب العام أن المتهم ذاع صيته بين رجال الأعمال والأجانب (سودانيين ويمنيين) على أنه يقدم خدمة متاجرة بالذهب غير المشغول، فتوجه المجني عليه إليه للاستفسار عن كيفية استثمار 2.505 كيلو ذهب، فأخبره المتهم أنه يتاجر في الذهب ويفتح حساباً خاصاً للمجني عليه لإدارة عمليات البيع والشراء.

وأضاف البلاغ أن المتهم أطلّ المجني عليه على أوراق وتصاريح تأسيس شركته بدولة الإمارات تحت اسم "جولد إيجلز لتجارة الذهب" بتاريخ 24/10/2022، لإيهام المجني عليه بمصداقيته وخبرته في مجال الذهب.

وأشار البلاغ إلى أن المتهم امتنع عن إعادة الذهب أو الأرباح لمدة تزيد على 5 أشهر، رغم عدة محاولات للمصالحة، بما في ذلك عرض إعادة جزء من المبلغ مقابل عدم الإبلاغ عنه، وهو ما رفضه المجني عليه، فاتجه للقضاء للمطالبة بحقوقه وأمواله.

وأوضح محامي المجني عليه أن أموال موكله بلغت نحو 14 مليون جنيه أصل رأس المال والأرباح، وأن المتهم ارتكب جرائم مماثلة مع عملاء آخرين الذين حرروا ضده العديد من البلاغات في قسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.