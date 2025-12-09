28 تذكرة هيروين تقود محاسب و"بيوتي سنتر" للسجن 10 سنوات

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة محاسب و"بيوتي سنتر" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهما 500 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالاتجار في الهيروين بمنطقة العمرانية.

ترأس الجلسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين محمود صالح محمود، وعمرو أحمد شلبي، وعبد الحكيم عبد الحافظ عبد الواحد، وأمانة سر خالد شعبان وإيهاب سمير.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 12831 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6850 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "خ.ع" (محاسب بشركة شهيرة)، و"ن.م" (بيوتي سنتر)، تهمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين ومادة "الفينيثيل أمين" المخدرة بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وجاء في تقرير المعمل الكيماوي، وفق أوراق الدعوى، أن المضبوطات تشمل 22 كيسًا بلاستيكيًا بداخل كل منها عدة قطع تبين أنها مادة بيج اللون "هيروين" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، بلغ وزنها 239.60 جرامًا. كما تبين بفحص 6 أكياس أخرى أنها تحتوي على مادة بيضاء من مشتقات "الفينيثيل أمين" المدرجة بالجدول ذاته، وبلغ وزنها 69.30 جرامًا.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، التي قضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات.