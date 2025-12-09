إعلان

"الداخلية" توضح حقيقة فيديو استغاثة سيدة من جيرانها وترويع أبنائها في المقطم

كتب : علاء عمران

03:01 م 09/12/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تستغيث من تعدي جيرانها عليها بالسب بسبب خلافات الجيرة، وترويع أبنائها بمنطقة المقطم في القاهرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. وتم تحديد السيدة القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.
وبسؤالها، أفادت بأنها تتضرر من قيام جيرانها بإلقاء القمامة أمام منزلها، وأنه عند معاتبتهم اعتدوا عليها بالسب وتسببوا في ترويع أطفالها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وهما ربة منزل ونجلها الذي له معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية خلافات الجيرة منطقة المقطم

