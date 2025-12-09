جدد قاضي المعارضات بالجيزة، الثلاثاء، حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار أمام نادي شهير بمدينة أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأخلت نيابة أكتوبر سبيل طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد انتهاء التحقيق معها في واقعة مقتله على يد زوجها العرفي أمام النادي.

وأقر المتهم بأنه تزوج عرفيًا من طليقة الفنان منذ 3 أشهر، وكان بصحبتها يوم الواقعة أثناء تنفيذ حكم رؤية نجلها البالغ 9 سنوات. وأوضح أنه فوجئ بالمجني عليه يعترض طريق السيارة، ووقعت مشاجرة بالأيدي بعد محاولة فتح باب السيارة من قبل المجني عليه، الذي استل سكينًا، ما أدى إلى جرحه ووفاته.

وأكد المتهم أن ما حدث كان دفاعًا عن النفس، وأن السكين كانت بحوزة المجني عليه. وشهدت طليقة المجني عليه بصحة روايته، مؤكدة العدائية من طليقها.

وطلبت النيابة تقارير الطب الشرعي، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع الشهود، لاستكمال التحقيق وتحديد المسؤولية الجنائية.

