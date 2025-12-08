وصلت المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لحضور جلسة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، والمتهمين فيها بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وسط حراسة أمنية مشددة.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين.

وفي الجلسة السابقة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لما ارتكبوه من جرائم، مؤكدة أن الوقائع ثابتة بحقهم، ومطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن دور المنتجة الفنية سارة خليفة في التشكيل العصابي، حيث تبين أنها كانت المسؤولة عن ضخ الأموال وإدارة عمليات التمويل، إضافة إلى عقد اجتماعات خارج البلاد مع المتهمين الأول والثاني لتنسيق أعمال جلب المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم السابع، "محمد خليفة"، يعد أحد العناصر الرئيسيين في عملية التصنيع، حيث تولى تنفيذ طرق تجهيز المواد المخدرة وفقًا للتعليمات التي تلقّاها من المتهمين الأول حتى الثالث.

وأضافت التحقيقات أن "محمد خليفة" والمتهمين الخامس والسادس تولّوا إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها، عبر تقديمها لمتعاطين لقياس تأثيرها، فضلًا عن مسؤوليتهم عن عمليات التعبئة والتخزين داخل الوحدة السكنية التي استأجرها المتهم السادس خصيصًا لهذا الغرض.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل