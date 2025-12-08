أوضح مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر بعض سائقي توصيل الطلبات ووسائل النقل الذكي من تطبيق أحكام قانون المرور المتعلقة بوضع الإعلانات على المركبات.

وأكد المصدر أن القانون يمنع استخدام المركبات في غير الغرض المخصص لها أو إدخال أي تغييرات جوهرية عليها، مشيرًا إلى أن القانون نظم ضوابط واضحة لوضع الإعلانات، سواء عن طريق التقدم بطلب ترخيص لدى الشركة المقيد بها السائق، أو استخراج رخصة إعلان للغير.

وأضاف أن في حالة المخالفة تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون، مشددًا على أن وزارة الداخلية تواصل تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية للحفاظ على النظام والسلامة المرورية.