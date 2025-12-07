أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تصويت المصريين في الخارج في 30 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

وقال بنداري إن عملية التصويت للمصريين بالخارج انطلقت رسميًا من دولة نيوزيلندا باعتبارها أول دولة يبدأ فيها الاقتراع نظرًا لفارق التوقيت، مؤكدًا أن السفارات والقنصليات المصرية فتحت أبوابها منذ الساعات الأولى وفق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وجاءت الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى بقرار من الإدارية العليا كالآتي:

- الوادي الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

- أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

- الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

- الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

- المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

- الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

- البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

- سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

- أسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

- الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس