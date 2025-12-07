تأجيل محاكمة 124 متهمًا بالانضمام لخلية إرهابية لـ 11 فبراير المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 124 متهمًا بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان في القضية 2976 لسنة 2021 حصر أمن دولة المقيدة برقم 12924 لسنة 2024 التجمع الخامس، لجلسة 11 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ونسبت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعه إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولوا كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المُبيَّن بالتحقيقات.



اقرأ أيضًا:

حبس واستدعاء.. 5 قرارات من النيابة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان |مستند

أونلاين.. ضبط فتاة لترويج ممارسات منافية للآداب بالإسكندرية



