جثتان محتجزتان داخل سيارة بعد تصادم مروع على الطريق السياحي

كتب : محمد شعبان

05:52 م 07/12/2025

حادث تصادم ميكروباص وملاكي - أرشيفية

على الطريق السياحي القادم من أكتوبر باتجاه الهرم، حيث ينساب الطريق عادة بهدوء نسبي بين السيارات، تحوّل المشهد عصر اليوم إلى لوحة صادمة لا تُمحى بسهولة من ذاكرة من مروا بالمكان.

دقائق معدودة كانت كافية لتبديل روتين المسافرين إلى لحظة تجمدت فيها الحركة، وتجمد معها الزمن أمام حادث تصادم أشبه بصدمة كهربائية ضربت قلب الطريق.

جثتان داخل سيارة

حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي نتج عنه جثتين عالقتين بين الحديد الملتوي، في انتظار وصول قوات الدفاع المدني لاستخراجهما باستخدام المعدات الثقيلة.

رجال الشرطة بدورهم قاموا بتأمين المنطقة، وقطعوا جزءًا من الطريق لتسهيل تدخل القوات ومنع أي احتكاك قد يزيد الوضع سوءًا.

حادث تصادم الطريق السياحي الجيزة المرور

