انفجار داخل عقار مصلحة الضرائب بالقاهرة

كتب : محمد شعبان

05:44 م 07/12/2025

حريق داخل عقار مصلحة الضرائب

على طريق مصر حلوان الزراعي، حيث يتزاحم النقل اليومي وتختلط أصوات السيارات بضجيج المدينة، وقع مشهد استثنائي بدا أقرب إلى لقطة من فيلم درامي مشحون بالتوتر.

عقار ضخم يتبع مصلحة الضرائب، شامخ بارتفاع يصل إلى 26 طابقًا، بدا كوحش أسود يحاول ابتلاع دخان يتصاعد من طابقه الأول.

البلاغ وصل إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بتصاعد الدخان وارتفاع ألسنة النيران إثر نشوب حريق في الدور الأول نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

مشهد مرعب داخل برج الضرائب

لم يحتاج الوصف إلى أكثر من ذلك كي تتحرك سيارات الإطفاء، فاندفعت سيارتان تخترقان طريقًا مزدحمًا بطبيعته، لكن دوي التحذيرات ومشهد الدخان الكثيف شق الطريق أمامهما بلا مقاومة.

حالة من القلق خيمت على المارة والسكان المجاورين، فالعقار المرتفع كفيل بأن يحول أي حريق صغير إلى كارثة ممتدة. تتعالى الهمسات: "وهل سيصل الحريق إلى باقي الطوابق؟"، "هل هناك إصابات؟" لكن المعلومات الأولية أكدت عدم وجود مصابين حتى الآن، فيما انشغل رجال الإطفاء بمهمة السيطرة قبل أن يلتهم الحريق أرشيفًا مهمًا أو يتسلل إلى الداخل.

من الخارج، كان المشهد مثيرًا، لهيب محاصر عند المدخل، دخان يندفع للأعلى كإنذار أسود، وعناصر الحماية المدنية يحيطون بالعقار من كل جانب، يتقدمون بخراطيمهم في هدوء محسوب رغم خطورة اللحظة.

أحد الشهود يقول: "الانفجار كان مفاجئًا.. ثوان فقط واندلعت النيران"، بينما آخر ظل يراقب النوافذ المرتفعة خشية أن يمتد الحريق إلى الطوابق العليا. القصة لم تنتهِ بعد، وملف ينتظر التحقيق.

حريق انفجار مصلحة الضرائب القاهرة أسطوانة غاز

