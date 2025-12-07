إعلان

"4 مخالفات تمسكوا بهم".. ماذا حدث بجلسة طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب؟

كتب : محمود الشوربجي

05:42 م 07/12/2025

المحكمة الإدارية العليا

انتهت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، من الاستماع إلى مرافعات مقدمي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.


وخلال الجلسة عرض المحامون أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين"التشكيك في صحة إجراءات الفرز، الاعتراض على الأرقام المعلنة، الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان، مزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت".


وأشار المحامون خلال الجلسة إلى ما احتوته المستندات وقدموا شرحًا لكل الأوراق التي تطرقت إليها الطعون.


وبدورها اختتمت المحكمة الإدارية العليا نظر جلساتها الخاصة بنظر 300 طعن انتخابي، وذلك بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات تمهيدًا لإعلان القرار بنهاية الجلسة.


