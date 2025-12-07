الداخلية تكشف حقيقة القبض على رئيسي تحرير ومجلس إدارة موقع إخباري

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى الإعلاميات إلقاء القبض على شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، ورئيس تحرير الموقع، دون وجه حق، وإخفاء مكان احتجازهما.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ ضد الموقع المشار إليه، لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية تحت عنوان "دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق"، على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع الموقع.

وعرضًا على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وقد تم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة لإعمال شئونها. كما تم إحاطة نقابة الصحفيين بخصوص عضوية أحدهما بالنقابة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت في إطار الشرعية والقانون.