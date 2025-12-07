الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعدي الطلاب على محال تجارية بمطروح

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الزعم بقيام بعض الطلاب بالتعدي على المحال التجارية والتشاجر فيما بينهم أمام إحدى المدارس بمطروح. وأفادت الوزارة أنه بالفحص تبين عدم وجود أي بلاغات بهذا الشأن.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه أمكن تحديد القائم على النشر، وهو مدير شركة مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، وبسؤاله أقر بأنه يمتلك معرض أثاث أمام إحدى المدارس بالمنطقة، وأن الطلاب أثناء ترددهم على المدرسة كانوا يلعبون ويلهون أمام المعرض والمحلات المجاورة، محدثين إزعاجًا بالمنطقة دون أن يتعدوا على المحال التجارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

