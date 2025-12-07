كشف عدد من مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب عن تقديم مستندات أمام المحكمة الإدارية العليا تثبت صحة موقفهم بشأن بعض المخالفات التي جرت أثناء انتخابات المرحلة الثانية.

وأضافوا عقب جلسة نظر الطعون أنهم استندوا إلى مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية، إلى جانب منع مندوب المرشحين من حضور عمليات فرز الأصوات.

وأكد المرشح بمحافظة الدقهلية، أيمن فؤاد عبد الله المهدي، وجود تكدس شديد أمام عدد كبير من اللجان الفرعية نتيجة ضم لجان انتخابية وارتفاع أعداد الناخبين في كل لجنة لأكثر من 5 آلاف ناخب، مما أدى إلى عدم تمكن أعداد كبيرة من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

وتسلمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على مدار جلستها المنعقدة المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.

وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، واستمعت إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.

بينما تؤجّل المحكمة إصدار قراراتها إلى نهاية جلستها اليوم، سواء بتأجيل نظر الطعون ليوم آخر أو حجزها للحكم.

وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

