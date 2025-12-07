ضبط 447 قضية مخدرات وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية في جميع المحافظات، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية مخدرات بحوزة 497 متهماً، شملت كميات كبيرة من الحشيش والبانجو والهيدرو والهيروين والاستروكس والآيس والشابو، إلى جانب 3.092 قرصًا مخدرًا.

كما تم ضبط 220 قطعة سلاح ناري و319 سلاحًا أبيض، وتنفيذ 75.138 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى ضبط متهمين هاربين وقضايا بلطجة، و290 دراجة نارية مخالفة، و20.633 مخالفة مرورية، وثبوت تعاطي المخدرات لدى 15 سائقًا من بين 55 تم فحصهم.

وتستمر الحملات لضبط الخارجين على القانون وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء الجمهورية.

