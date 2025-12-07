إعلان

غلق 101 محل لمخالفتهم قرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب : علاء عمران

12:16 م 07/12/2025

الغلق

أغلقت وزارة الداخلية 101 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وجاءت هذه الحملات على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحرير 101 مخالفة للمحلات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضمان الالتزام بالتدابير الصادرة عن مجلس الوزراء.

