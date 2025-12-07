إعلان

الجنايات تواصل محاكمة 42 متهماً بخلية التجمع.. اليوم

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 07/12/2025

الجنايات تواصل محاكمة 42 متهماً بخلية التجمع

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 42 متهماً في القضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً انضموا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة السلطات العامة من أداء مهامها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، مستخدمين القوة والعنف لتحقيق أغراضهم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثاني والسابع والعشرون والحادي والعشرون، بالإضافة إلى المتهمين من الثاني وحتى الخامس، ارتكبوا جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب.

المستشار محمد السعيد الشربيني جماعة إرهابية تمويل الإرهاب خلية التجمع

