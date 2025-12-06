الإعدام لمتهم والمؤبد لاثنين آخرين في قضية "خلية جبهة النصرة الثانية"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن المؤبد لمتهمين اثنين، في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية جبهة النصرة الثانية".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم الواردة خلال الفترة من عام 2013 حتى 9 أكتوبر 2021 خارج جمهورية مصر العربية.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تسهيل التحاق المتهم الثالث بجماعة مسلحة خارج البلاد، إذ يثبت الأوراق قيامه بتسهيل انضمامه إلى تنظيم "نور الدين زنكي" التابع لجبهة النصرة الإرهابية.

وأسند للمتهمين الثاني والثالث، وهما مصريان الجنسية، تهمة الالتحاق بإحدى الجماعات المسلحة التي يقع مقرها خارج مصر، بانضمامهما إلى تنظيم "نور الدين زنكي" بدولة سوريا، وتلقيهما تدريبات عسكرية وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية بهدف استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وارتكب المتهمون جميعًا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذ قدم المتهمان الأول والثاني أموالًا ومواد مرئية للمتهم الثالث، لدعمه في تنفيذ عمل إرهابي، وذلك وفقًا لما ورد بالتحقيقات.