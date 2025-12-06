كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مدار 24 ساعة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية والعملات الأجنبية، في إطار جهودها المستمرة لحماية المستهلكين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأسفرت الحملات عن ضبط حوالي 7 طن دقيق أبيض بلدي مدعم في قضايا متعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضمن جهود أجهزة التموين للحد من التلاعب بالخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال آخر، وجهت أجهزة الأمن ضربات حاسمة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط 4 مليون جنيه من تجار العملة، ضمن محاولات منع المضاربة وإخفاء العملة عن التداول خارج السوق المصرفي.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لأي محاولات لاستغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

