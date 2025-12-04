بالصور.. ضبط حالات توزيع أموال على الناخبين في سوهاج وقنا والبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الأخيرة من إحباط محاولات متعددة استهدفت التأثير على إرادة الناخبين داخل عدد من الدوائر الانتخابية، وذلك بعد رصد نشاط لعدة أشخاص حاولوا توزيع مبالغ مالية أو جمع بطاقات مواطنين لدفعهم للتصويت لصالح مرشحين بعينهم.



وكانت المتابعات الميدانية قد رصدت قيام أحد الأشخاص بمحيط دائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج بالتجول وبحوزته مبالغ مالية، حيث جرى ضبطه قبل قيامه بتوزيعها على المواطنين لحثهم على دعم اثنين من المرشحين. كما تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة طهطا من ضبط شخص آخر كان يتحرك في محيط إحدى اللجان وبحوزته مبالغ مالية مماثلة بهدف توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح محدد.



وفي قنا، ضُبطت إحدى السيدات بمحيط دائرة انتخابية بعد جمعها عددًا من بطاقات الرقم القومي الخاصة بناخبين بهدف استخدامهم لدعم أحد المرشحين، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول ظهر خلاله شخص يقوم بتجميع المواطنين ونقلهم إلى مقار اللجان للتصويت لصالح مرشح بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، حيث تم تحديده وضبطه، وتبين أنه يعمل جزارًا وأقر بارتكاب الواقعة.



