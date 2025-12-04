إعلان

داخل ميكروباص.. ضبط متهم يوزع أموالًا بمحيط لجنة انتخابية بسوهاج

كتب : علاء عمران

11:44 ص 04/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج من ضبط عامل بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.


أظهر الفيديو العامل يستقل سيارة "ميكروباص" ويقوم بتوزيع أموال على المواطنين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية، بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.


وبالفحص تم تحديد الشخص وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو.


واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.


