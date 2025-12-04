داخل ميكروباص.. ضبط متهم يوزع أموالًا بمحيط لجنة انتخابية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج من ضبط عامل بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



أظهر الفيديو العامل يستقل سيارة "ميكروباص" ويقوم بتوزيع أموال على المواطنين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية، بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



وبالفحص تم تحديد الشخص وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو.



واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.



