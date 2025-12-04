وفاة المرشح البرلماني عن دائرة إمبابة سعيد عبدالواحد

أعلنت الصفحة الرسمية للمرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب بدائرة إمبابة سعيد عبدالواحد، وفاته اليوم، وذلك في ثاني أيام التصويت بالدائرة التي تشهد منافسة بين 14 مرشحًا.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت على انتظام التصويت في أغلب اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان.



وتجرى عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى 19 دائرة في 7 محافظات والتي يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدًا.



