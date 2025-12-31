ضبط 13 طن دقيق مدعم وقضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال يوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مناشدة صاحب الحساب ضبط الشخص الذى قام بقتل نجلته ووضعها داخل "جوال" وإلقاء جثتها بإحدى الأراضى الزراعية بالغربية.

ووقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز)، بتغيب نجلتها (طالبة سن 7 ) عقب خروجها من منزلهما وبتاريخ 27 الجارى تم العثور على جثمان المتغيبة داخل جوال وملقاه بإحدى الأراضى الزراعية بجوار محل سكنها وتبين عدم وجود قرطها الذهبى.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (والدة صديقة المتوفاه – مقيمة بذات الدائرة) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة حال تواجد المجنى عليها بالشقة محل سكنها للهو مع نجلتها بقصد سرقة قرطها الذهبى، وتم بإرشادها ضبط القرط الذهبى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.