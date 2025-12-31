إعلان

ضبط 13 طن دقيق مدعم وقضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال يوم

كتب : علاء عمران

12:28 م 31/12/2025

دقيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مناشدة صاحب الحساب ضبط الشخص الذى قام بقتل نجلته ووضعها داخل "جوال" وإلقاء جثتها بإحدى الأراضى الزراعية بالغربية.

ووقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز)، بتغيب نجلتها (طالبة سن 7 ) عقب خروجها من منزلهما وبتاريخ 27 الجارى تم العثور على جثمان المتغيبة داخل جوال وملقاه بإحدى الأراضى الزراعية بجوار محل سكنها وتبين عدم وجود قرطها الذهبى.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (والدة صديقة المتوفاه – مقيمة بذات الدائرة) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة حال تواجد المجنى عليها بالشقة محل سكنها للهو مع نجلتها بقصد سرقة قرطها الذهبى، وتم بإرشادها ضبط القرط الذهبى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دقيق وزارة الداخلية الأراضى الزراعية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"