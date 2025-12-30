كتب- علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص بأسلحة نارية بأسوان.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أدفو، وأسفرت المشاجرة عن إصابة الطرف الثاني بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض أملاك دولة، وخلال الواقعة أقدم الطرف الأول على التعدي على الطرف الثاني وإطلاق أعيرة نارية باستخدام الأسلحة التي بحوزتهم.

وأمكن ضبط الطرف الأول وبحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد خرطوش) المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

