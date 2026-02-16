براءة المذيعة انجي حمادة من اتهامها بغسل الأموال

برأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، المذيعة انجي حمادة في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال.

وكانت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بالقاهرة الجديدة قد أمرت بإحالة المذيعة انجي حمادة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بغسل الأموال.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات بالكسب غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن كشفت التحقيقات حصولها على مبالغ مالية من نشاط يُعد مخالفا للقانون، يتمثل في بث فيديوهات خادشة للحياء العام، وسعيها لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.