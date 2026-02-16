إعلان

براءة المذيعة انجي حمادة من اتهامها بغسل الأموال

كتب : مصراوي

04:47 م 16/02/2026

انجي حمادة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، المذيعة انجي حمادة في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال.

وكانت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بالقاهرة الجديدة قد أمرت بإحالة المذيعة انجي حمادة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بغسل الأموال.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات بالكسب غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن كشفت التحقيقات حصولها على مبالغ مالية من نشاط يُعد مخالفا للقانون، يتمثل في بث فيديوهات خادشة للحياء العام، وسعيها لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انجي حمادة غسل الأموال نيابة الشؤون المالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الذهب العالمي يتراجع بنسبة 1.31% ويهبط دون 5 آلاف دولار
اقتصاد

الذهب العالمي يتراجع بنسبة 1.31% ويهبط دون 5 آلاف دولار
علي كلاي" و"السوق الحرة".. منصة فيو تعلن عن مسلسلاتها في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

علي كلاي" و"السوق الحرة".. منصة فيو تعلن عن مسلسلاتها في رمضان 2026
خبير لوائح يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بعد أحداث مواجهة الجيش الملكي
رياضة محلية

خبير لوائح يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بعد أحداث مواجهة الجيش الملكي
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها
أخبار المحافظات

مزق جسدها بـ 41 طعنة.. تفاصيل مقتل سيدة بالمحلة على يد زوجها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر