كشف ملابسات فيديو طرد سيدة من دار مسنين بالإسماعيلية

كتب : مصراوي

04:45 م 16/02/2026

السيدة المسنة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر سيدة مسنة من إدارة إحدى دور رعاية المسنين بالإسماعيلية بعد طردها، دون وجه حق حسب ادعاءات البعض.

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 9 الجاري تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغا من سيدة مسنة ومحامية تفيد بتضرر الأولى من قيام إدارة الدار بطردها دون وجه حق.

وبسؤال أحد مسؤولي الدار، أفاد بأن السيدة قامت بمغادرة الدار طواعية، وذلك بعد أن اعتدى نجلها على بعض العاملين بالسب، بدعوى سوء معاملتهم لوالدتها. وتم التنسيق مع إدارة الدار لإعادة السيدة، إلا أنها غادرت مرة أخرى بمحض إرادتها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

طرد سيدة من دار مسنين الإسماعيلية

