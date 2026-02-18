تحولت خلافات أسرية متكررة داخل أحد منازل منطقة الهرم إلى مأساة، بعدما سددت سيدة طعنة قاتلة لزوجها، إثر مشاجرة نشبت بينهما، ليفارق الحياة في الحال.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا يفيد بمقتل فكهاني داخل نطاق قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين من المعاينة وجود جثة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر.

سيدة تنهي حياة زوجها بطعنة قاتلة بالهرم

وكشفت التحريات أن مرتكبة الواقعة هي زوجة المجني عليه، وتبلغ من العمر 20 عامًا.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، اندلعت مشادة كلامية بين الزوجين داخل منزلهما، قبل أن تتطور بشكل مفاجئ، وأقدمت الزوجة على استخدام سكين من المطبخ، موجّهة طعنة لزوجها أصابته في الصدر، ليسقط متأثرًا بإصابته.

