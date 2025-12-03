شهد مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة، أمس الثلاثاء، حادثًا مأساويًا راح ضحيته السباح الصغير يوسف محمد مصرع لاعب نادي الزهور، أثناء مشاركته في فعاليات بطولة الجمهورية تحت سن 12 سنة.

ووثق مقطع فيديو مدته 55 ثانية لحظة وفاة السباح الصغير "يوسف محمد" إثر إصابته بإغماء نتيجة اصطدامه بسور حمام السباحة أثناء السباق.

وظهر "يوسف" خلال مقطع الفيديو وهو ينافس بقوة ضمن فعاليات البطولة، قبل أن يصل إلى نهاية حمام السباحة ويصطدم رأسه بالسور ويختفي عن الأنظار.

لم يلاحظ أيًا من المدربين أو المنقذين أو زملاء يوسف اختفائه داخل حمام السباحة إلا بعد مدة.

وباشرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها في وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور، أثناء منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة.

وأمرت جهات التحقيق بنقل جثمان السباح للمصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما قررت تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي، للوقوف على ملابسات الحادث.

وجاء في التقرير الطبي بحالة يوسف محمد أنه وصل إلى المستشفى في تمام الساعة 6:10 مساءً، يعاني من توقّف بعضلة القلب وعدم التنفس قبل الوصول إلى المستشفى، وتم البدء فورًا بمحاولات لإنعاش القلب الرئوي.

وأضاف: "حيث وجدنا عدم انتظام بكهربائية القلب (ventricular fibrillation) ارتجاف بطيني، ثم توقّفت عضلة القلب مرة أخرى، فتم عمل 3 صدمات كهربائية لاسترداد انقباض عضلة القلب، وفي أثناء ذلك تم تركيب أنبوبة حنجرية ووضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي الكامل، وتم إعطاء الأدرينالين بالتنقيط الوريدي مع سحب التحاليل الآتية: صورة دم كاملة وغازات دم".

واختتم التقرير الطبي: "وتم نقله إلى العناية المركزة، ولكن توقّفت عضلة القلب للمرة الرابعة بعد نقله للعناية المركزة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحالة، وحدثت الوفاة يوم 2025/12/2 الساعة 10:00 مساءً".

