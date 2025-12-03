استغلت دخول صديقتها للولادة وسرقت مجوهراتها بالعجوزة

استغلت سيدة حالة صديقتها ودخولها لإجراء عملية ولادة، وقامت بسرقة مشغولاتها الذهبية بعد الاستيلاء على مفتاح شقتها أثناء تواجدها معها بالمستشفى.

وقد حررت السيدة محضرًا بقسم شرطة العجوزة تتهم فيه صديقتها بسرقة مجوهراتها أثناء ولادة طفلها بالمستشفى. وتم تشكيل فريق بحث، توصلت تحرياته إلى أن المتهمة قامت بنقل صديقتها إلى المستشفى بعدما استغاثت بها نتيجة مفاجأة آلام الولادة.

وأضافت التحريات أنه عقب دخول السيدة الحامل غرفة العمليات، أخذت المتهمة مفتاح شقتها وعادت إليه لاحقًا لتتمكن من سرقة مشغولاتها الذهبية، حيث استولت على 5 سبائك ذهب، وغويشتين، وخاتمين، و2 إنسيال.

وعندما عادت السيدة إلى منزلها، اكتشفت اختفاء مجوهراتها. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الواقعة، وتمكنت الشرطة من إعادة المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.