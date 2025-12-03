إعلان

القبض على مدير شركة بعد دهسه فتاة وهروبه بالجيزة

كتب : علاء عمران

02:09 م 03/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن اصطدام سيارة بفتاة بالقاهرة وفرار قائدها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ أول ديسمبر، اصطدمت فتاة موظفة بمحل ملابس ومقيمة بمحافظة الجيزة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة النزهة، بسيارة هارب، ونُقلت على إثر الحادث لإحدى المستشفيات حيث توفيت لاحقًا.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مدير شركة مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

القبض على مدير شركة حادث دهس الجيزة

