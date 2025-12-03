القبض على مدير شركة بعد دهسه فتاة وهروبه بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن اصطدام سيارة بفتاة بالقاهرة وفرار قائدها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ أول ديسمبر، اصطدمت فتاة موظفة بمحل ملابس ومقيمة بمحافظة الجيزة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة النزهة، بسيارة هارب، ونُقلت على إثر الحادث لإحدى المستشفيات حيث توفيت لاحقًا.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مدير شركة مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

اقرأ أيضا

جريمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري