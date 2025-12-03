إعلان

بسبب فتاة.. إصابة 5 بينهم أجنبي في مشاجرة بالسلاح بعابدين

كتب : علاء عمران

12:21 م 03/12/2025

المتهمين

شهد قسم شرطة عابدين بالقاهرة مشاجرة استخدم خلالها طرفا النزاع أسلحة بيضاء، بعد تلقي أجهزة الأمن بلاغًا بتشابك مجموعة من الأشخاص إثر قيام أحدهم بمعاكسة فتاة، ما أدى إلى احتدام الموقف وتبادل الاعتداء بين الجانبين.


تفاصيل الواقعة


أظهرت التحريات أن الطرف الأول ضم 5 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية أجنبية، وأصيب اثنان منهم بإصابات سطحية، بينما ضم الطرف الثاني 4 أشخاص أُصيب ثلاثة منهم بكدمات وجروح.
وتم ضبط جميع المتهمين بحوزتهم قطعتين سلاح أبيض، واعترفوا بالواقعة تفصيلًا، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.


مشاجرة السلاح عابدين إصابة 5

