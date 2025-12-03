ضبط 131 ألف مخالفة مرورية و73 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 826 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب غير قانوني، مخالفة شروط التراخيص، عدم الالتزام بأمن ومتانة المركبات.

مخالفات وتعاطي مخدرات

كما تم فحص 119 سائقًا تبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 25 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

واتخذت النيابة والإدارات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

