الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على مقابر بمركز طامية بالفيوم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض عدد من المواطنين بمركز شرطة طامية بالفيوم لتعدٍ على مقابرهم من قبل أحد الأشخاص، حيث تبين أن الواقعة ليست كما رُوّج لها.



حقيقة الواقعة



أوضحت التحقيقات أن الخلاف نشأ بين المواطنين والشخص المشكو في حقه بسبب قيام الأخير بأعمال حفر وبناء على قطعة أرض مملوكة له و"صادر لها ترخيص بناء"، وتقع مجاورة لسور المقابر.



وبسؤال الشاكين، أقروا بتنازلهم عن الشكوى بعد التأكد من صحة المستندات التي بحوزة مالك الأرض، وتم التصالح معه وحذف المنشور المتداول.

