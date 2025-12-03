مواطنين راغبين في الحصول على الخدمات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية جهودها في تقديم التيسيرات للمواطنين خلال ترددهم على مقرات المصلحة، مع التركيز على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

حالة إنسانية

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المترددين على الأقسام التابعة لها، وقدّمت لهم الدعم اللازم لضمان حصولهم على الخدمات الشرطية بسهولة ودون معوّقات.



واستقبلت الأقسام المختلفة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية داخل مقراتها، واتخذت بشأنهم الإجراءات المطلوبة بشكل فوري.



وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين داخل المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية في المنظومة الأمنية المعاصرة.



