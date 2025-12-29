كتب - أحمد عادل

استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، لمرافعة دفاع المتهمين هدير عبدالرازق وطليقها محمد أوتاكا في القضية المنسوبة إليهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وطعن محامي البلوجر هدير عبدالرازق على محضر الواقعة، مدعيًا تزويره من جانب مقدم البلاغ ومأمور الضبط القضائي، وذلك خلال نظر القضية المتهمة فيها موكلته.

وأكد الدفاع أن المحضر شابته العديد من المخالفات الجوهرية التي تفقده سلامته القانونية، مشيرًا إلى وجود تناقضات واضحة في أقوال مقدم البلاغ، فضلاً عن عدم تطابقها مع ما ورد في تحريات الضبط، بما يثير الشك في صحة الواقعة برمتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثا محتوى مخلاً عبر الشبكة المعلوماتية، على نحو يتيح للجميع مشاهدته، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة لتوجيه الاتهام إليهما بشكل قاطع وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التعدي الصريح على الآداب العامة.

يُذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية سبق وأيدت حبس البلوجر هدير عبدالرازق سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

اقرأ أيضا:

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

"الفرحة ماكملتش".. تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام فرع البرنس الجديد بالشيخ زايد