الداخلية تضبط شخص تحرش بالطالبات أمام مدرسة بشمال سيناء

كتب : علاء عمران

12:15 م 29/12/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بالطالبات أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثان العريش شمال سيناء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد وضبط مرتكبها، مقيم بدائرة قسم شرطة رفح شمال سيناء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في المنشور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

