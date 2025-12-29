الداخلية تحرر 109 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار غلق خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 109 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

