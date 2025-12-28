بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقيات تهنئة لعدد من قيادات الدولة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

فقد بعث توفيق، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أعرب خلالها، نيابة عن هيئة الشرطة، عن خالص التهنئة وأطيب الأمنيات، داعيًا الله عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وأمن واستقرار على مصر، ومؤكدًا استمرار رجال الشرطة في أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص لحماية أمن الوطن وصون مقدراته.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ثمّن فيها دور المؤسسة التشريعية في دعم دولة القانون وتعزيز مسيرة البناء والتنمية، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والاستقرار.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعرب فيها عن تمنياته بالتوفيق لمؤسسات الدولة التشريعية، مؤكدًا الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا ونماءً لمصر.

ووجّه وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشاد خلالها بتكامل الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب المصري، متمنيًا أن يحمل العام الجديد مزيدًا من التقدم والازدهار.

كما بعث برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعرب فيها عن تقديره لدور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي وصون ركائز الدولة، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد.

وبعث كذلك برقية تهنئة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيدًا بجهود القوات المسلحة باعتبارها درعًا وسيفًا للوطن.

وفي سياق متصل، وجّه وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والمجندين والخفراء، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات أمنية جاء ثمرةً للتضحيات والعمل الدؤوب، ومشدّدًا على أهمية مواصلة العطاء والارتقاء بمعدلات الأداء لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

واختتم وزير الداخلية برقياته بالدعاء بأن يكون العام الجديد عامًا للخير والنماء، وأن تنعم مصر وشعبها بالأمن والاستقرار.