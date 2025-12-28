كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، في القضية رقم 16031 لسنة 2025 جنح العمرانية، تفاصيل جديدة حول حادث الاعتداء على مشرفة إحدى المدارس الخاصة بمنطقة العمرانية، بعد نزاع مع والدة إحدى الطالبات أدى إلى إصابتها بجروح وكدمات في الوجه والجسم.

وأدلت المتهمة "آ." بأقوالها أمام النيابة، أن الواقعة بدأت بعد أن أبلغها أحد موظفي المدرسة بأن ابنتها كادت تتعرض لحادث أثناء استقلالها الباص، وأن المشرفة تركتها تمشي وحدها.

وقالت المتهمة إنها توجهت لاستلام ابنتها برفقة زوجها وأطفالها، وعند لقائها بالمجني عليها حدث دفع أدى إلى سقوطها على الأرض، موضحة أنها لم تقصد الإيذاء وإنما حاولت التمسك بها لتفادي سقوطها، وأن الفيديو المتداول مقصوص ولا يعكس الوقائع كاملة.

وأضافت المتهمة أن الحادث وقع يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، الساعة 3:45 مساءً، أمام منزلها بالطالبية، وأنه لا توجد أي خلافات سابقة بينها وبين المجني عليها، وأن كل ما قامت به كان رد فعل طبيعي لحماية نفسها أثناء الحادث، وأنها تعرضت أيضًا لبعض الإصابات نتيجة الواقعة.

وأشارت المتهمة إلى أن الحديث مع المشرفة كان قصيرًا، وأن المجني عليها دفعتها أثناء الحوار، لكنها اكتفت بمحاولة التمسك بها، ولم تقم بأي اعتداء متعمد، مؤكدة رغبتها في إثبات أن المشرفة أيضًا قامت بضربها وإحداث إصابات بها.

وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على مشرفة الباص وتشويه وجهها، بزعم قيامها بتوبيخ ابنتهم، لاستكمال الإجراءات القانونية.