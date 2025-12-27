إعلان

الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم وتحبط مخططًا للتلاعب بالعملة

كتب : علاء عمران

12:18 م 27/12/2025

أرشيفية - شرطة التموين

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق ومكافحة أي محاولة للتلاعب بأسعار السلع الأساسية، خصوصًا الخبز الحر والمدعم، في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حسابهم.
وفي هذا السياق، كثف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته الرقابية على المخابز لضبط مخالفات البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط كميات دقيق أبيض وبلدي مدعم تجاوزت 7 أطنان، كانت معدة للاستخدام بالمخالفة للقانون.
كما واصلت أجهزة الوزارة توجيه ضربات أمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، لما تمثله من تهديد مباشر لاستقرار السوق المصرفي وتأثير سلبي على الاقتصاد القومي. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية، قدرت قيمة المضبوطات بأكثر من 3 ملايين جنيه، كانت تُتداول خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

