المحافظة الوحيدة.. الشرقية تشهد فوز 3 سيدات بجولة الإعادة بانتخابات النواب

كتب : محمود الشوربجي , أحمد عادل

03:41 م 25/12/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت نتيجة جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فوز 3 سيدات في محافظة الشرقية وهن إيمان خضر ومروة هاشم وسحر عتمان.

وبهذه النتيجة تكون محافظة الوحيدة التي شهدت فوز سيدات خلال جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب.

وجاءت محافظة الشرقية كالآتي:

دائرة أول الزقازيق: لطفي شحاته -محمد الصالحي -إيمان خضر -مروة هاشم

دائرة بلبيس: علي النقيطي -رشيد عامر -سحر عتمان

دائرة أول العاشر من رمضان: أحمد حلمي

دائرة أبوكبير: عبدالله لاشين -حاتم عبدالعزيز

دائرة ديرب نجم: طلعت السويدي -عبدالباقي تركيا

دائرة فاقوس: إمام منصور -نبيل العطار -صلاح شريبة

دائرة أبوحماد: ثروت سويلم -مدحت السنجري

دائرة الحسينية: مصطفى عمر -رائف تمراز

اقرأ أيضًا:

رسميًا وبالأسماء.. ننشر النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

بعد النظر في التظلمات.. الوطنية للانتخابات تبطل عدة لجان دون التأثير على نتائج جولة الإعادة

رسميًا اعتماد نتيجة إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025 الشرقية جولة الإعادة بانتخابات النواب

