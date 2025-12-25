شهدت نتيجة جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فوز 3 سيدات في محافظة الشرقية وهن إيمان خضر ومروة هاشم وسحر عتمان.

وبهذه النتيجة تكون محافظة الوحيدة التي شهدت فوز سيدات خلال جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب.

وجاءت محافظة الشرقية كالآتي:

دائرة أول الزقازيق: لطفي شحاته -محمد الصالحي -إيمان خضر -مروة هاشم

دائرة بلبيس: علي النقيطي -رشيد عامر -سحر عتمان

دائرة أول العاشر من رمضان: أحمد حلمي

دائرة أبوكبير: عبدالله لاشين -حاتم عبدالعزيز

دائرة ديرب نجم: طلعت السويدي -عبدالباقي تركيا

دائرة فاقوس: إمام منصور -نبيل العطار -صلاح شريبة

دائرة أبوحماد: ثروت سويلم -مدحت السنجري

دائرة الحسينية: مصطفى عمر -رائف تمراز

