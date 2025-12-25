مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط آخرين بحوزتهم مخدرات بقيمة 55 مليون جنيه

بعد النظر في التظلمات.. الوطنية للانتخابات تبطل عدة لجان دون التأثير على

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بمحافظة الإسكندرية.

وأفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن في قضايا جنايات شملت "الاتجار في المواد المخدرة، السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري"، بنطاق محافظة الإسكندرية.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت "حشيش، هيروين، أفيون، هيدرو، و5 آلاف قرص مخدر"، بالإضافة إلى 13 قطعة سلاح ناري، بينها 5 بنادق آلية و8 بنادق خرطوش.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 55 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.